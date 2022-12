Firma Europrotect din portofoliul lui Dragnea pazeste Spitalul Judetean pe 50.000 de euro

Liber in Teleorman

Europrotect Security SRL din Alexandria, celebra firma din anturajul lui Liviu Dragnea, a castigat un nou contract de paza la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, caruia ii "tine de sase" de ani buni pe bani multi. Acum, sugatoarea de bani publici a obtinut un contract in valoare de 232.055 lei, adica 47.237,02 euro.S.C. Europrotect Security a reusit sa obtina in cei 10 ani de activitate contracte extrem de bune la nivel national. A primit peste 100 de contracte cu statul, in valoare de ... citeste toata stirea