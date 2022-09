Foame de bani la TR Administrare Imobile: factureaza de doua ori intr-o luna

Liber in Teleorman

TR Administarare Imobile este o societate din subordinea Primariei Alexandria care a fost inventata printr-un mod interesant de a face bani: impunandu-le oamenilor sa se organizeze in asociatii de proprietari si obligandu-i sa plateasca niste servicii pe care aceasta asociatie le presteaza numai in imaginatia directorului Lucian Iotu. Ca se platesc administratori pe care nu i-a vazut nimeni pe teren sau servicii banale la pret de lux e o parte a problemei, insa, in luna august, cei de la ... citeste toata stirea