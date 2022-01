Gabi Bulumac, singurul consilier local care si-a prezentat raportul de activitate

Consilierul local al municipiului Alexandria - Gabriel Bulumac este singurul ales care a prezentat public un raport al activitatii sale in forul legislativ local. Si printre singurii care au activitate, daca ne uitam pe inregistrarile sedintei Consiliului local Alexandria in care se voteaza pe banda tot ce propune primarul Victor Dragusin."Pentru ca este sfarsitul unui an de mandat in Consiliul Local, iar prezentarea raportului de activitate constituie transparenta in administratia publica si ... citeste toata stirea