Gabi Bulumac vrea transparentizarea posturilor vacante din subordinea Consiliului Local Alexandria

Liber in Teleorman

Consilierul local Gabriel Bulumac a intocmit un referat prin care solicita transparentizarea posturilor vacante din subordinea Consiliului local Alexandria, avand in vedere ca oamenii de rand nu prea au acces la aceste functii daca nu detin carnet la partid."Pentru ca foarte multi cetateni mi-au semnalat faptul ca posturile vacante si temporar vacante din cadrul Societatilor Comerciale, care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alexandria, NU sunt ... citeste toata stirea