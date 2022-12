Gabriel Bulumac: "Solicit DEMISIA de onoare lui Petre Cioaba! Jos COMUNISMUL!"

Cazul presedintelui pensionarilor PSD - Petre Cioaba a infuriat sute de pensionari din Alexandria care traiesc de pe o zi pe alta, cu sub 1000 de lei lunar, pensia minima, dupa cum arata datele oficiale. Ca atare, consilierul local al municipiului Alexandria - Gabriel Bulumac (singurul ales care ia atitudine cand ceva i se pare in neregula in forul legislativ in care se ridica mana constant dupa cum vrea primarul Victor Dragusin) ii cere demisia de onoare lui Petre Cioaba. Acesta i-a consultat ... citeste toata stirea