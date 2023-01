Gigi Becali, trimis in judecata pentru frauda la vot

Gigi Becali a fost trimis in judecata dupa ce a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie, in anul 2018, fara a avea acest drept.Dosarul a fost deschis in 3 ianuarie, la Judecatoria Buftea, urmand sa intre in procedura de camera preliminara. George Becali va fi judecat pentru "frauda la vot (art. 387 noul Cod Penal) alin. 1 lit. a cu aplicare art. 41 alin. 1 Cod penal".Procurorii il acuza ca a votat fara a avea ... citeste toata stirea