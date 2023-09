Romania, o tara cu numeroase provocari in sistemul sanatatii, se confrunta si cu datul si luatul de spagi in spitale. In acest context, judetul Teleorman iese in evidenta din nou, cu un procent uluitor de 7,33% in ceea ce priveste practicile de spaga, depasind de peste 3 ori media nationala.Intr-o analiza recenta a datelor, facuta de Dragos Vana, se constata ca Judetul Teleorman ocupa un loc nefericit in topul spagii in Romania. Cu un procent de 7,33%, acesta depaseste considerabil media ... citeste toata stirea