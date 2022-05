Ioan Niculae a iesit din inchisoare si are planuri de afaceri

Liber in Teleorman

Ioan Niculae a fost eliberat din inchisoare. Condamnatul a dezvaluit ca are o serie de planuri noi de afaceri pe care, probabil, si le-a facut dupa gratii.Reamintim ca, pe data de 18 februarie 2021, Ioan Niculae, patronul grupului Interagro, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani de inchisoare cu executare, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.Omul de afaceri are in plan sa ... citeste toata stirea