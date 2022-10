Liviu Dragnea, trimis in judecata in dosarul TELDRUM, dupa ani si ani

Liviu Dragnea a fost trimis in judecata in dosarul TELDRUM, dupa zeci de ani in care caracatita PSD a condus judetul si, pentru un timp, tara. La comanda fostului baron puscarias, firma TELDRUM si societatile partenere au risipit injust resursele publice, iar drumurile si lucrarile acordate prin licitatii publice discutabile au lasat mai mereu de dorit. Insa, "protectia" lui Dragnea a luat sfarsit abia acum, cand nu mai are nicio calitate publica, niciun aranjament cu serviciile, niciun partid ... citeste toata stirea