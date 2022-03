Ludovic Orban lanseaza Forta Dreptei in Teleorman - Cine se ocupa de structura

Ludovic Orban vine, vineri, in Teleorman pentru lansarea Partidului Forta Dreptei in judet. Alaturi de liderul noului partid infiintat de fostul presedinte al PNL se vor afla Violeta Alexandru, Antonel Tanase, George Ionescu.Liderul Partidului Forta Dreptei merge in aceasta perioada des in teritoriu. Obiectivul formatiunii in perioada urmatoare este reprezentat de imputernicirea unor grupuri de initiativa in fiecare judet pana la inceputul lunii mai si constituirea de organizatii locale in ... citeste toata stirea