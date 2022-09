Mai avem pana vom bea apa plata de la robinet in Teleorman - Stadiul proiectului

Proiectul major castigat de judetul Teleorman pentru refacerea retelelor de apa potabila si canalizare, care promitea, prin vocea primarului Victor Dragusin, "apa plata la robinet", mai are de asteptat pana la finalizare. Potrivit unei informari a celor de la APA SERV SA (scrisa dezordonat si expeditiv), in prezent sunt in curs unele contracte prin care s-au realizat nici 50% din lucrari.INFORMARE PRIVIND PROIECTELE IN IMPLEMENTARE LA SC APA SERV SAPentru implementarea Proiectului "Fazarea ... citeste toata stirea