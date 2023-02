Comisia de ancheta din Parlament privind anchizitiile din pandemie ii cheama, intr-un final, sa dea explicatii pe reprezentantii Ministerului Sanatatii si pe cei ai Parchetului General.Totul vine in contextul in care la DNA sunt deschise peste 90 de dosare cu prejudicii urase. In timp ce romanii erau inchisi in case in starea de urgenta, infractorii se imbogateau din ... citeste toata stirea