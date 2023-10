Ministrul Dezvoltarii - Adrian Vestea s-a aflat, marti, intr-o vizita de lucru in Teleorman. El s-a intalnit cu autoritatile publice locale pentru a analiza stadiul proiectelor finantate prin programele coordonate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA). Ministrul trebuia sa vina in Teleorman in luna august, dar vizita sa a fost amanata."Am acceptat cu placere invitatia de a participa la intalnirea cu reprezentantii autoritatilor teleormanene intrucat, numai ... citeste toata stirea