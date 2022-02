Niciun spital pentru Teleorman in PNRR!

Liber in Teleorman

Cei care au negociat PNRR la capitolul Sanatate nu au prevazut nicio modernizare sau constructie de spital in Teleorman. Senatorul de Teleorman - Danut Cristescu atrage atentia ca in lista celor 49 de spitale prevazute pentru construire sau modernizare prin PNRR nu exista unitate spitaliceasca pentru Teleorman!"Teleormanul sters de pe harta! In lista celor 49 de spitale prevazute pentru construire sau modernizare prin PNRR nu exista unitate spitaliceasca pentru ... citeste toata stirea