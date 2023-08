Intr-un nou caz de neglijare a drepturilor copilului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman este din nou in centrul atentiei, de data aceasta pentru comportamentul abuziv al unor educatori catre un copil aflat in plasament.In data de 2 august 2023, in plin scandal legat de comportamentul unor angajati cu micutii din centrele sociale, la etajul 1 al cladirii DGASPC Teleorman, trei educatori, au fost observati intr-o confruntare verbala cu un copil ... citeste toata stirea