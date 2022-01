Noul centru multifunctional pentru tineri, deschis doar pentru cei agreati de Primaria Alexandria

Liber in Teleorman

Centrul Multifunctional pentru Tineri din Alexandria, care trebuia finalizat in urma cu cinci ani, isi deschide portile zilele acestea. Singura resedinta de judet din tara care nu a avut un cinematograf timp de 20 ani (cam cat a guvernat PSD local) are acum un centru multifunctional, fara cinema, in locul fostului Patria, la care au acces doar cei care au legaturi cu biroul principal din primarie.Potrivit unui comunicat al Primariei Alexandria, accesul publicului la toate activitatile se va ... citeste toata stirea