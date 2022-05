Noul Teldrum continua TUNURILE la Primaria Alexandria

Liber in Teleorman

Firma Team Star Sud 2019 (fosta Spring Road Cargo) si continuatoarea Teldrum a castigat contracte pentru lucrari publice de 9,2 milioane de euro in ultimul an, numai in judetul Teleorman, potrivit SICAP. Acum, firma condusa pana de curand de Florea Neda, fost director Tedrum, a obtinut un nou contract pe bani multi, prin licitatie, desigur. Potrivit anuntului facut de primarul Victor Dragusin, S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L. a castigat licitatia publica aferenta contractului privind executia ... citeste toata stirea