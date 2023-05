Padurea Vedea din Alexandria, unul dintre putinele locuri cu frumusete naturala din municipiu, a devenit martora unui act de neglijenta si iresponsabilitate ecologica in weekend. Oamenii care au vizitat padurea au lasat in urma lor o imagine dezolanta - peturi aruncate in iarba verde si coji de seminte raspandite pretutindeni.Imaginile cu dezastrul ramas in urma vizitatorilor a fost facut public de primarul Alexandriei, care a ales sa arate si partea mai putin placuta din parcul pe care il ... citeste toata stirea