Primaria Rosiori cumpara echipamente IT de la o firma anchetata pentru ca a castigat fraudulos contracte cu statul

Primaria Rosiorii de Vede cumpara in aceste zile echipamente IT in valoare de 143.050 lei, adica 28.883,56 euro.Achizitia se refera la echipamente IT pentru realizarea obiectivelor proiectului Scoala Mea - Masuri de educatie adaptata nevoilor prescolarilor si elevilor cu parintii plecati in strainatate POCU/784/6/24/139688, conform SICAP.Cumparatura presupune achizitia a 50 bucati desktop si 8 bucati Laptop. Contractul a fost atribuit societatii comerciale Union Co SRL, cu sediul social in ... citeste toata stirea