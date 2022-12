Primaria Rosiorii de Vede da 60.000 de euro pe dezinfectanti

Liber in Teleorman

Primaria Rosiorii de Vede achizitioneaza, in cadrul proiectului SIGUR, la scoala, un stoc imens de dezinfectanti. Administratia publica locala condusa de primarul Valerica Circiumaru da pe produsele de dezinfectie 290.760 lei, adica, 59.108,01 euro. Asta dupa ce, in cadrul aceluiasi proiect, a mai luat masti in valoare de 40.000 euro.In caietul de sarcini, autoritatea contractanta arata ca doreste sa achizitioneze dezinfectanti pentru scolile din localitate. 4330 de elevi vor beneficia de ... citeste toata stirea