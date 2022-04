Primarul din Talpa, BLOCAT in trafic de doi indivizi cu un comportament deviant - IMAGINI revoltatoare

Primarul din Talpa - Cleofir Netejoru, care a reusit sa-i zdruncine scaunul lui Benone Rababoc dupa mai bine de doua decenii in care nu s-a vazut nicio dezvoltare concreta a comunei, este in continuare sicanat de "locotenentii" fostului edil-sef. Joi, doi indivizi cu un comportament deviant, care a starnit panica si revolta printre localnici si cei care au privit imaginile, l-au oprit in trafic pe primar, i-au blocat masina si i-au solicitat actele desi nu au nicio autoritate in acest sens. Un ... citeste toata stirea