Veste buna pentru posesorii de autovehicule din Teleorman. Registrul Auto Roman (RAR) Teleorman are sediu nou, dupa cum a anuntat, marti, senatorul Danut Cristescu. Investitia are o valoare estimata in jurul a 17.975.348,48 lei."Ani de zile, sediul R.A.R. - Teleorman a functionat intr-o cladire inchiriata, unde conditiile nu erau adecvate nici pentru cetateni, nici pentru angajati.Intr-un interval de cateva luni, constructia noului sediu este aproape de final.Cu sprijinul Ministrului ...