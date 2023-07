Dupa dezvaluirile cutremuratoare ale unor copii plasati in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, directorul institutiei - Florinel Dragomirescu neaga acuzatiile aduse asupra conditiilor precare si a abuzurilor grave semnalate de mai multi copii care sunt in centrele de plasament sau au iesit intre timp.Intr-un raspuns in baza Legii 544/2001, pentru Liber in Teleorman, Florinel Dragomirescu a recunoscut partial existenta unor probleme in ... citeste toata stirea