SCANDAL pe buget la CJ Teleorman - PNL a boicotat sedinta

Coalitia guvernamentala nu functioneaza in Teleorman, astfel ca, in Consiliul Judetean, acolo unde PNL are majoritatea consilierilor, iar PSD detine presedintele, e un conflict continuu. In prezent, cele doua partide se contreaza pe bugetul de venituri si cheltuieli. Pe de o parte, Eugen Pirvulescu - presedintele PNL spune ca liberalii nu vor vota un buget care bazeaza doar pe cheltuieli de functionare, in detrimentul investitiilor, pe de alta parte, Adrian Gadea - presedintele Consiliului ... citeste toata stirea