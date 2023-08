Intr-un nou caz de coruptie, care zguduie Comisia Nationala de Prognoza, o consiliera din cadrul acestei institutii a recunoscut in fata autoritatilor ca a falsificat documente, iar sute de localitati ar fi trebuit sa primeasca finantari de la buget in cadrul unui program de 10 miliarde de euro, inventat de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Concret: primariile depuneau cereri de finantare care trebuiau analizate, verificate si propuse spre aprobare. In fapt, niciuna dintre aceste etape nu ... citeste toata stirea