Seful DNA: Imediat imi expira mandatul si nu am vazut TelDrum finalizat

Liber in Teleorman

Procurorul sef al DNA - Crin Bologa a declarat ca nu este multumit ca s-au prelungit termenele pentru solutionarea dosarului Tel Drum in care este anchetat fostul presedinte al PSD - Liviu Dragnea."Dosarul de care vorbim, dosarul Tel Drum, acolo avea calitatea de presedinte al Consiliului Judetean, acolo a fost pus sub acuzare, nu mai este suspect, este inculpat. Iar procurorul de caz afirma ca este in stadiu de redactare a solutiei. Acum eu nu stiu ce solutie va da. Nu par foarte multumit ... citeste toata stirea