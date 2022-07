Sete de apa din bani publici la ADP Alexandria

Administratia Domeniului Public Alexandria (ADP), societate aflata in subordinea Consiliului local Alexandria, cumpara apa plata si minerala din bani publici. Doua achizitii au aparut in SEAP zilele acestea prin care societatea a cumparat lichidul vital. In primul anunt, din luna iunie, ADP a achizitionat apa minerala carbogazoasa, capacitate 2L - 660 buc, iar in cel din iulie a adaugat la cele 660 de minerale si apa plata 2 L - 90 buc.Destinatia apei este necunoscuta, dar putem intui ca ... citeste toata stirea