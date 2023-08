Noul termen de finalizare pentru Stadionul din Alexandria promis de Compania Nationala de Investitii (CNI) se apropie de indeplinire, insa, la data actuala, obiectivul se afla in stadiul de schelet, iar estimarile noastre indica faptul ca va mai dura ceva timp pana cand complexul sportiv va fi complet operational.CNI, in custodia careia a fost predat amplasamentul din Alexandria, a anuntat semnarea contractului pentru modernizarea complexului sportiv din Capitala Teleormanului in data de 15 ... citeste toata stirea