Primarul de la Alexandria, Victor Dragusin, a venit cu noi promisiuni referitoare la stadionul din oras. El a afirmat ca, in prezenta ministrului Dezvoltarii, constructorul, firma responsabila cu executia lucrarilor, a promis mobilizare maxima. Totodata, CNI a promis ca va face tot posibilul pentru a reintroduce proiectul in graficul de lucrari si plati asumat, desi in urma cu o luna transmitea, printr-o solicitare a Liber in Teleorman, ca stadionul va fi gata in 30 noiembrie 2023."Adrian ... citeste toata stirea