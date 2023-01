Stadionul din Alexandria, povestea santierului intarziat ani la rand - Cand va fi gata

Statul face in Teleorman un stadion cu facilitati de Liga 1, dar cu unul dintre cele mai mari costuri din Romania, dupa Arena Nationala. Povestea stadionului dateaza de ani buni, de pe vremea cand primarul Victor Dragusin se mandrea, intr-un scris cu majuscule, ca stadionul de la Alexandria e "Promis de Liviu DRAGNEA, realizat de echipa Liviu DRAGNEA". Au trecut in jur de 5 ani de la laudatio facut de Dragusin acestui "Dumnezeu" al judetului, care nu a lasat nimic vizibil in urma lui, in afara ... citeste toata stirea