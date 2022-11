STENOGRAME - Cum a reactionat primarul de la Turnu cand l-a sunat Dragnea sa mearga in Brazilia

Liber in Teleorman

Liviu Dragnea e mare fan Brazilia, dupa cum stiu toti apropiatii sai pe care ii invita in tara carnavalului sa puna Romania la cale. Potrivit rechizitoriului pe care DNA l-a intocmit in mega-dosarul TELDRUM, unul dintre oamenii lui de la compania VIP care a asfaltat prost pe bani multi si publici, Mugurel Gheorghias - zis Melcul, a cumparat o casa de vacanta in Brazilia. Procurorii au probe ca Dragnea a folosit imobilul alaturi de acolitii sai.Fostul senator PSD Alexandru Mazare, fratele ... citeste toata stirea