Adrian Gadea - presedintele Consiliului Judetean Teleorman a facut o vizita neasteptata la Bucuresti pentru a se intalni cu premierul Marcel Ciolacu. Gestul sau vine in urma dezvaluirilor facute in presa cu privire la multe nereguli si abuzuri din cadrul centrelor sociale din Teleorman.Potrivit unor surse demne de incredere, Adrian Gadea a fost de urgenta la seful de partid pentru a da explicatii cu privire la situatia creata in jurul DGASPC Teleorman, dupa ce acesta a nesocotit ordinul prin ... citeste toata stirea