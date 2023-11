Guvernul vrea cheltuieli mai mici, asa ca mai multe institutii se vor comasa. Astfel, potrivit unor surse demne de incredere, Garda de Mediu va fi incorporata in Agentia pentru Protectia Mediului, in anul 2024. La nivel local lucrurile sunt cat se poate de simple: Serviciul Judetean Teleorman al Garzii Nationale de Mediu nu are personalitate juridica si va trece in componenta Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, caci aceasta are personalitate juridica (este ordonator tertiar de ... citeste toata stirea