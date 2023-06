Teleorman ramane cel mai imbatranit judet din Romania, cu o varsta medie a populatiei care se apropie de 46 de ani, potrivit datelor oficiale. Aceasta situatie nu este noua pentru judetul Teleorman, care a fost clasat ca fiind cel mai batran judet din tara in ultimii ani.Cu toate acestea, datele recente arata ca varsta medie a populatiei din Teleorman a crescut semnificativ in ultimii ani, de la 44,9 ani in 2018 la 45,9 ani in ... citeste toata stirea