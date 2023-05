In timp ce judetul Teleorman se numara printre cele mai sarace judete din tara si se confrunta cu probleme serioase cum ar fi: infrastructura deficitara, lipsa investitiilor si somajul ridicat, situatii care ar necesita atentie si actiuni concrete pentru a le depasi, autoritatile organizeaza petreceri. Aniversarea Judetului Teleorman, inventata in campania electorala trecuta, va avea loc in perioada 14-20 mai."La 14 Mai, Judetul Teleorman aniverseaza 582 de ani de la prima atestare ... citeste toata stirea