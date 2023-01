Incercarea lui Florin Citu de a organiza Forumul de Dreapta, o platforma politica interna anti PSD, a creat tensiuni in cadrul propriului partid: in vreme ce varful conducerii l-ar vrea exclus, majoritatea membrilor importanti considera ca ar fi o greseala si ca s-ar transmite un mesaj negativ.Cu un picior in afara si unul in interiorul partidului, cam asa ar putea fi ... citeste toata stirea