Cu alegerile din 2024 la orizont, Romania se pregateste pentru un maraton electoral fara precedent, avand patru runde de scrutin in acelasi an. Este un fenomen rar in peisajul politic romanesc, singura situatie asemanatoare a fost in 2004, atunci cand au avut loc alegerile prezidentiale, parlamentare si locale. Prin urmare, perioada 6-9 iunie 2024 va marca primul examen electoral, cu alegerile europarlamentare.Teleorman este cunoscut ca fiind un judet solid "rosu". Cu o istorie de participare ... citeste toata stirea