Dupa o controversata cariera in cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Teleorman, Tom Esica a decis sa se pensioneze medical la varsta de 44 de ani. Cu o serie de cazuri nerezolvate si cu putini politisti dovediti ca fiind infractori in portofoliul sau de sef, Tom a fost angajat la Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de consilier al vicepresedintelui CJ, Adrian Florescu.Nu putine au fost cazurile in care Tom Esica a fost acuzat din interiorul sistemului ca "face dosare la comanda" ... citeste toata stirea