Topul judetelor sarace - Cel mai prost se castiga in Teleorman! Harta salariilor

Judetul Teleorman e din nou pe podium in privinta unui fapt negativ. Acesta se claseaza printre judetele codase in privinta celor mai mici cresteri salariale de anul trecut, alaturi de Tulcea si Vrancea. In aceste judete, un angajat abia ajunge sa castige 3.200 de lei net lunar.In judetul nostru, anul trecut, salariile au crescut cu doar 12%. Asta in conditiile in care rata anuala a inflatiei a sarit de 15%.Peste 1,5 milioane de angajati traiesc cu 1.863 de lei pe luna, potrivit datelor ... citeste toata stirea