Administrarea Domeniului Public (ADP) Alexandria a dat un contract, prin cumparare directa, in valoare de 58.236,80 RON (11.711,54 EUR) celor de la TR Administrare Imobile SRL pentru servicii extinse de curatenie. Compania va fi responsabila cu curatarea WC-urilor publice si a strandului Vedea timp de 4 luni, ianuarie-aprilie 2024.Conducerea ADP, sub indrumarea Mioarei Tote, a decis sa externalizeze mai multe servicii de curatenie in cursul timpului, desi in mod traditional institutia ar fi ... citeste toata stirea