Victor Dragusin este primarul municipiului Alexandria din 2008. Abia acum, dupa 15 ani, se lauda ca orasul are trotuare pe strada Al. Ghica in tronsonul Str. Bucuresti - Str. Mestesugari.Primarul Victor Dragusin a anuntat recent finalizarea constructiei trotuarelor pe strada Al. Ghica, in tronsonul Str. Bucuresti - Str. Mestesugari. Realizarea acestor trotuare a ... citeste toata stirea