Intr-un interviu captivant acordat emisiunii "Profesionistii", cu Eugenia Voda, la TVR1, medicul cardiolog Clara Alexandrescu a impartasit povestile si amintirile din cariera sa remarcabila si a vorbit despre orasul sau natal - Alexandria, Teleorman.Dr. Clara Alexandrescu, care in prezent desfasoara activitatea de cardiolog in Monaco si face naveta la Bucuresti pentru a contribui la dezvoltarea medicinei in Romania, a incantat audienta cu povestea sa de ... citeste toata stirea