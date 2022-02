Victor Dragusin l-a "cumparat" pe fostul presedinte al PNL Videle cu un contract pe bani publici

Primarul de la Alexandria - Victor Dragusin nu mai are nicio strabatere legata de modul in care cheltuie banii cetatenilor si ii foloseste tot mai des in beneficiul partidului ori al altor grupuri de interese. Daca anumitor prieteni interesati le-a dat lucrari pe firme anonime pentru a nu fi asociati cu cei care obtin de zeci de ani contracte la Primaria Alexandria, in ultima vreme, fara nicio jena, isi plateste favorurile politice direct din conturile administratiei publice locale. Concret, ... citeste toata stirea