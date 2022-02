Cetatea Turnu Magurele a invins Vedita Colonesti

Astazi, Cetatea Turnu Magurele a disputat un meci de verificare impotriva unui adversar dintr-o liga superioara, respectiv liga 3, Vedita Colonesti, baietii antrenati de Costin Lazar au facut un meci extrem de bun si au dictat ritmul in multe momente ale jocului. Meciul s-a incheiat cu victoria turnenilor, dupa golul inscris de Alexandru Udeanu in minutul 85, din lovitura libera. Formatia de Liga 3 din judetul vecin ( Olt) are in lot jucatori extrem de experimentati ... citeste toata stirea