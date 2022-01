CSM Alexandria a reusit sa transfere un portar de la prim - divizionara, UTA Arad.Haralambie Mociunu a participat la cantonamentul echipei aradene in Antalya si a fost imprumutat in Liga 3-a, la CSM Alexandria. Goal-keeperul de 20 de ani va evolua sub comanda lui Cristian Danalache, la mutarea sa la gruparea teleormaneana un cuvant de spus a avut si fostul tehnician al alexandrinenilor, ... citeste toata stirea