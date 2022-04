Fetele de la CSM Alexandria II au castigat un nou meci in Liga a III-a, scor 0-3 in compania fetelor de la ACS Coltea Brasov. Golurile au fost marcate de Radu Mihaela in minutul 10 si Zanfir Madalina in minutele 35 si 70. In urma acestei victorii ne distantam in clasament fata de principala urmaritoare, chiar echipa din Brasov si ne mentinem prima pozitie in campionat cu un ... citeste toata stirea