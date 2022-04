SERIA 1CS RAPID BUZESCU - AS VIITORUL BUTESTI 7-1STA - CSM 2 ALEXANDRIAACS DINAMIC KIDS VIDELE - ACS ATLETIC ORBEASCA 2-12 AS UNIREA MOSTENI - C S VIRTOAPE - nu se disputaACS AJAX BOTOROAGA - ACS DRAGANESTI VLASCA 1-1SERIA 2CS DUNAREA TURRIS TURNU MAGURELE - CS ... citeste toata stirea