Liga 6 | Delegari arbitri

Liga a- Vi-a - Duminica 20.03.2022 Sen / Ora 11:00Seria 101.ACS UNIREA CALMATUIU DE SUS - AS VICTORIA CIUPERCENICatalin Popa - Valentin Rusu, Cristi Jalva (toti Rosiori de Vede)Observator: Augustin Dragnea (Rosiori de Vede)02.A.S. OLTUL BECIU - A.S. DUNAREA ISLAZMarius Sandulescu -Felix Oprescu, Gabriel Costea (toti Rosiori de Vede)Observator; Vicentiu Pauna (Rosiori de Vede)03.A.S. OLTUL PLOPII SLAVITESTI - CS VIITORUL LUNCA - Ora : 13,30Felix Oprescu - Gabriel Costea, Marius ... citeste toata stirea