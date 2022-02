Alexandru Arșinel a refuzat internarea la Spitalul Universitar unde ajunsese după ce i s-a făcut rău

Actorul Alexandru Arșinel, care a ajuns marți seara la Spitalul Universitar după ce a acuzat o stare de rău, nu a dorit să fie internat.

Surse Ziare.com au precizat că a plecat azi-noapte, după ora 01.00, însoțit de fiul său. Nu au fost date mai multe detalii despre starea de sănătate a actorului. Se pare însă că medicii îi recomandaseră să mai rămână sub supraveghere la unitatea medicală.

Marți seară, Alexandru Arşinel a sunat la 112 şi a spus că nu se simte bine. O ambulanță l-a dus la Spitalul Universitar de Urgență București pentru investigaţii amănunțite.

Transferul s-a făcut în jurul orei 20.00.

Potrivit surselor citate, actorul se simţea ameţit, iar starea de rău i-a apărut încă de dimineaţă.

Alexandru Arșinel, în conflict cu primarul Capitalei

Actorul se află într-un conffict cu Nicușor Dan, primarul Capitalei. Edilul nu i-a mai prelungit contractul pentru funcția de consilier artistic în cadrul Teatrului de Revistă Constantin Tănase.

”Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs.

Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a transmis primarul marți seara.

Acum câteva zile, Alexandru Arşinel anunţase, potrivit România TV, că nu i s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual.

”Am condus acest teatru timp de 20 de ani, dar sunt in conducerea lui de 40-50 de ani. Ma rog, asa a hotarat, urma ca sa se prelungeasca de fiecare data de catre directorul tetarului, nu se ocupa primarul, dar la inceputul anului a iesit de la primarie că toate functiile sunt aprobate de catre primarul general si domnia sa a hotarat sa nu mai prelungeasca decat doua luni de zile.

Pai nu mai joc, nici n-am vrut sa joc in alta parte pentru ca iubesc foarte mult teatrul asta si pentru ca am contribuit la modul cel mai serios la consolidarea lui si din punct de vedere artistic si fizic. Eu am fost cel care m-am batut pentru consolidarea teatrului imediar dupa Revolutie. Am fost foarte atasat, chiar daca am avut cateva momente mai diferite, dar teatrul nu a fost neglijat niciodata.”, a spus actorul.