Alexandru Arsinel este internat in spital. A fost operat de urgenta la ochi

Medicii au decis sa ii schimbe cristalinul. Actorul a declarat pentru Romania TV ca operatia a reusit. In momentul de fata, are grija de el celebrul medic Monica Pop.Actorul sufera de diabet si din aceasta cauza este extrem de atent la ceea ce mananca in aceasta perioada."Mancam si cumparam la fel ca inainte. Mai o mamaliguta cu lapte, un gratar, un peste. Noi avem multe conserve de bulion inca de vara trecuta. Sora mea de la Dolhasca ne-a trimis tot felul de dulceturi gustoase. Din pacate, trebuie sa am grija la dulciuri, din cauza diabetului", a marturisit Alexandru Arsinel.Arsinel a marturisit ca in aceasta perioada ii lipseste scena, insa repeta textele si atunci cand sta in casa."In perioada asta imi lipseste scena, imi lipseste sa ii fac pe oameni sa rada. Chiar daca stam acasa, mai stand la o masa, mai stand in sufragerie, ti se intampla sa mai repeti un text, sa iti vina in minte replici. Exista iubire in orice forma, atasament si sentimente, si nu ai cum sa te detasezi de pasiunile cu care ai crescut", a declarat actorul.